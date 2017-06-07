(ديلي ميل): قريبا.. حقنة واحدة تؤخذ شهريا لمرضى السكري

نجح فريق من العلماء الأمريكيون من جامعة ديوك فى ابتكار حقنة واحدة يمكن إعطاؤها لمرضى السكري كل شهر .

ووفقاً لصحيفة (ديلى ميل) البريطانية، اكتشف الباحثون أن التكنولوجيا الجديدة قد تحسن السيطرة على الجلوكوز فى الدم إضافة إلى أنها تقلل من ألم الحقن اليومية.

وأكد الباحثون الأمريكيون أن الحقنة عبارة عن “جل” يحتوى على مادة “دولاجلوتيد” يذوب ببطء تحت الجلد عن طريق حرارة الجسم ، ويعمل فى السيطرة على الجلوكوز بنسبة تصل إلى ثلاث مرات أكثر من حقن المادة بمفردها التى يتم تعاطيها اسبوعياً.

ويأمل الباحثون أن تحسن هذه التكنولوجيا الجديدة حياة مريض السكر، لافتين إلى أن العلاجات الحالية من النوع الثانى من السكر تبطئ الإفراج عن الأنسولين للسيطرة على مستويات السكر فى الدم، ومع ذلك، يتم خروج المادة بسرعة من الجسم.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور “كيلى لوجينبوهل” من جامعة ديوك الأمريكية، إن هذا الدواء يمكن أن يستمر أكثر من أسبوعين فى الجسم وقد تصل إلى شهر من الزمن.

ويأمل الباحثون أن تكون الحقنة تحمى من ارتفاع السكر فى الدم لمدة تزيد عن شهر للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2