نادي الحي النسائي بالارطاوية ينفذ عدة دورات في مجالات مختلفة

نفذ نادي الحي (بنات ) بالارطاوية مساء الثلاثاء برنامجا تعليميا وتدريبيا لفتيات النادي ،حيث قدم اولا برنامج صيانة الاجهزة الذكية وذلك بالتعاون مع احد المدربات من القطاع الخاص لكيفية صيانة الاجهزة وتركيبها ومعرفة تفاصيل الاكسسوارات وانواعها

وايضا تنفيذ برنامج التاجرة الصغيرة قدمته المدربة ؛مستورة المطيري ، وبرنامج اخر صحي بعنوان صحتي في غذائي قدمته مشرفة برامج النادي الاستاذه ; هند الحربي ، وقد شهد النادي حضوراً كثيفاً من العضوات والمشاركات

جاء ذلك على لسان قائدة النادي الاستاذة سارة الحربي التي اشارت الى اهمية مثل هذه البرامج المتخصصة والتي تدعم اهتمام الفتيات واقبالهن على تلك البرامج واحدها برنامج صيانة الاجهزة الذكية والذي يعتبر من البرامج المهمه في ريادة الاعمال وتضيف خبرة متقدمة للفتيات في كيفية التعامل مع الاجهزة الذكية.

من جانبه اشاد مدير ادارة التعليم بمحافظة المجمعه الدكتور صالح الربيعة بهذه الخطوة النوعية في مسار التدريب وريادة الاعمال للبنات وقال انها جهود مميزة وكبيرة من نادي الحي تستحق الثناء والتقدير