حارس الأخضر: هدفنا الفوز على أستراليا

أكد وليد عبد الله حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الأخضر جاهز للفوز على نظيره الأسترالي، غداً الخميس، والاقتراب من حجز بطاقة التأهل لمونديال روسيا 20188.

وقال حارس الأخضر: «جاهزون من جميع الجوانب للمباراة التي لن تكون سهلة، فهي مواجهة قوية كونها أمام منتخب منافس على بطاقتي التأهل، لكننا بإذن الله سنكون حاضرين بالشكل الذي يكفل لنا تحقيق نقاط هذه المواجهة ، التي بلا شك تعني الكثير لنا».

وأضاف وليد عبد الله: «الجميع على قدر المسؤولية، وجاهزون لهذه المواجهة، وبإذن الله سنعود بنقاطها».