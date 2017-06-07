حملات مستمرة لمُصادرة المنتجات الفاسدة بـ «الباحة»

واصلت أمانة منطقة الباحة ممثلة بإدارة صحة البيئة حملاتها على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات، وأسفرت الحملات التي قامت بها أمس الثلاثاء عن مصادرة نحوَ 271 كيلو غرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي من رقاق سمبوسة ودجاج ولحوم وخضروات ، وعلى إثر ذلك تم إغلاق وتغريم عدد من المحلات المخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأوضح متحدث أمانة الباحة المهندس صديق الشيخي أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الأمانة والبلديات لضمان سلامة ما يقدَّم للمواطن والمقيم، ولرفع مستوى الخدمات المقدَّمة، وتفقّد سلامة ماتقدمه المطاعم والمطابخ والكافتريات في شهر رمضان المبارك، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمحلات.

من جانبه أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة و#البلديات التابعة لها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع المخالفين للاشتراطات#الصحية، وذلك وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن، كما أنها لن تتهاون في إغلاق أو فرض #الغراماتالمالية في حق #المحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.