 أمانة تبوك تكثف حملات الرقابة الصحية خلال رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة تبوك تكثف حملات الرقابة الصحية خلال رمضان

أمانة تبوك تكثف حملات الرقابة الصحية خلال رمضان
المناطق_تبوك
كثفت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الصحية أعمالها الرقابية خلال شهر رمضان وفق الخطة التي أعدتها الأمانة مسبقاً.
وقال مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة الدكتور ممدوح العطوي بأن الأمانة كثفت أعمالها خلال هذا الشهر المبارك على الأسواق الشعبية والمطاعم والبوفيات .. حيث تم ضبط عدد من مخالفات صحة البيئة تمثلت في التخزين السيئ للحوم ووجود زيت طبخ مستهلكة وغير صالحة .. واستخدام أواني تالفة ووجود حلويات مجهولة المصدر.
وبين العطوي بأنه تم ضبط ومصادرة مايزيد على ألفي كجم مأكولات فاسدة ومايزيد على ٦٠٠ لتر عصائر فاسدة.
وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان بأن الأعمال الرقابية مستمرة وفق ماتم التخطيط له مسبقاً .. داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تتعلق بالصحة العامة على بلاغات الأمانة ٩٤٠ أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني أو من خلال تطبيق الأمانة للأجهزة الذكية.

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