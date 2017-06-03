 أعمال شغب في سجن بالمكسيك تخلف أربعة قتلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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أعمال شغب في سجن بالمكسيك تخلف أربعة قتلى

أعمال شغب في سجن بالمكسيك تخلف أربعة قتلى
المناطق_واس

ذكرت السلطات أن أعمال شغب بأحد سجون المكسيك أسفرت عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وحارس أمن وإصابة ستة أشخاص آخرين أمس، في مدينة فيكتوريا بولاية تاماوليباس الحدودية التي تنشط فيها عصابات المخدرات.
وقال لويس ألبرتو رودريجيز المتحدث باسم القضايا الأمنية في الولاية “هذه هي البيانات المؤكدة التي لدينا حتى الآن”. وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرات هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض وأقارب متجمعين خارج السجن بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف داخل المجمع. ولا تزال الشرطة تعمل للسيطرة على الوضع. وتشتد الصراعات بين عصابات المخدرات المتنافسة في الولاية منذ سنوات.

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