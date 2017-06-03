اندلاع حريق في مبنى مستشفى شمال بريدة الجديد

اندلع حريق في مبنى مستشفى شمال بريدة الجديد (تحت الإنشاء) فجر اليوم وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقه القصيم العقيد عبدالعزيز التميمي أنه عند الساعة الثالثة وتسعه عشر دقيقه صباحاً تبلغت عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينه بريده ببلاغ مفاده عن وجود حادث حريق بمبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة الصحة (مستشفى بريده الشمالي)، وبين التميمي أنه على الفور تحركت فرق الدفاع المدني للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق دعامات خشبيه (تخشيبه) للدور الرابع لمبنى احتراق شبه كلي تقدر مساحتها تقريبا (3000) متر مربع، مشيراً أنه تم السيطرة على الموقع ومنع امتداد النيران للمواقع المجاورة، مبيناً أنه لم تحدث إصابات أو وفيات، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

من جانبه أوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن مباشرة حادث حريق مستشفى تحت الإنشاء وثلاث حالات عولجت بالموقع، وقال تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالقصيم بلاغاً فجر اليوم الأربعاء يفيد بوجود حريق في مبنى تحت الإنشاء على طريق الملك عبدالله شمال بريدة، وعلى الفور وبمتابعة من مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية تم توجيه فرقة إسعافيه والقيادة الميدانية للموقع، موضحاً لم تنتج إصابات سوى ثلاث حالات خفيفة باشرتها الفِرقة الإسعافية بالموقع، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة لهم دون نقل، وقد استمر تواجد الطاقم الإسعافي بالموقع لحين إنتهاء الحدث، ذاكراً ان الحالات عبارة عن جرح قطعي بسيط في الإصبع واختناق من أثر دخان الحريق، وكدمة في الرِجل حيث عولجت جميع الإصابات الثلاث بالموقع ورفضوا النقل.