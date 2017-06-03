 إندونيسيا تحوّل رحلات عمرة من الخطوط القطرية لشركات أخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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إندونيسيا تحوّل رحلات عمرة من الخطوط القطرية لشركات أخرى

إندونيسيا تحوّل رحلات عمرة من الخطوط القطرية لشركات أخرى
المناطق_رويترز

قالت إندونيسيا اليوم الأربعاء إنها حولت رحلات عمرة إلى شركات طيران أخرى بعدما سحبت السعودية والبحرين رخصة الخطوط الجوية القطرية، وقالت وزارة النقل الإندونيسية إنها لم تسحب رخصة الخطوط الجوية القطرية، وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الشركة يمكنها تسيير رحلات تربط بين إندونيسيا ومناطق أخرى باستثناء البلدان التي لديها “أزمة دبلوماسية مع قطر”.

وترسل إندونيسيا التي بها أكبر عدد من المسلمين في العالم أكثر من 200 ألف شخص في رحلات حج وعمرة سنويا، وقال محللون إن الخطوط الجوية القطرية ستخسر إيرادات تقدر بملايين الدولارات بسبب إلغاء رحلات نتيجة إلغاء رخصتها في السعودية.

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