الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية على 25 ألف من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا السلال الرمضانية على 3300 أسرة بواقع 25.375 من اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري في الأردن.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان أن برنامج توزيع الحملة الوطنية السعودية الموسمي (ولك مثل أجره 5) غطى خلال هذه المحطات الثلاث معظم الحالات الأكثر عوزاً من سكان المخيم وهو ما تم العمل على إعداده من قبل قسم الدراسات الميداني للحملة منذ فتره داخل المخيم.

وأشار إلى أن الحملة السعودية عبر مكاتبها في الأردن وتركيا ولبنان مستمرة في تنفيذ هذا البرنامج.