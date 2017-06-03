 الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية على 25 ألف من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض والشرقية ونجران الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية على 25 ألف من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن إندونيسيا تحوّل رحلات عمرة من الخطوط القطرية لشركات أخرى اندلاع حريق في مبنى مستشفى شمال بريدة الجديد حاملي جواز السفر القطري ممنوعون من السفر للإمارات والمرور عبرها أعمال شغب في سجن بالمكسيك تخلف أربعة قتلى قتلى وجرحى في هجومين بمبنى البرلمان الإيراني ومرقد الخميني أمانة تبوك تكثف حملات الرقابة الصحية خلال رمضان حملات مستمرة لمُصادرة المنتجات الفاسدة بـ «الباحة» حارس الأخضر: هدفنا الفوز على أستراليا نادي الحي النسائي بالارطاوية ينفذ عدة دورات في مجالات مختلفة (ديلي ميل): قريبا.. حقنة واحدة تؤخذ شهريا لمرضى السكري

الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية على 25 ألف من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن

الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية على 25 ألف من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن
المناطق_الرياض

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا السلال الرمضانية على 3300 أسرة بواقع 25.375 من اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري في الأردن.
وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان أن برنامج توزيع الحملة الوطنية السعودية الموسمي (ولك مثل أجره 5) غطى خلال هذه المحطات الثلاث معظم الحالات الأكثر عوزاً من سكان المخيم وهو ما تم العمل على إعداده من قبل قسم الدراسات الميداني للحملة منذ فتره داخل المخيم.
وأشار إلى أن الحملة السعودية عبر مكاتبها في الأردن وتركيا ولبنان مستمرة في تنفيذ هذا البرنامج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>