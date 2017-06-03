 الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض والشرقية ونجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض والشرقية ونجران

الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض والشرقية ونجران
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض, في حين يبقى الطقس حار على المنطقة الشرقية.
كما تستمر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة تمتد إلى المنطقة الجنوبية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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