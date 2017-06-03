بلدية بلقرن…جولات رقابية مكثفة على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة

كثفت بلدية محافظة بلقرن ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحية جولاتها التفتيشية لعدد من المحلات التي تتعلق بالصحة العامة
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله عايض دلبوح ، أنه نتج عن تلك الحملات مصادرة وضبط أكثر من ١٥٠ كيلو من الخضار والفواكه الغير صالحة حسب الأنظمة والتعليمات المتعبة لذلك.
وأشار إلى أن تلك الجولات مستمرة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث أن هناك جولات مسائية على بعض المحلات التي تمارس نشاطها في الفترة المسائية , حتى يتم التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية , وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة بالعمالة , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها.
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