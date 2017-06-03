 بلدية بلقرن…جولات رقابية مكثفة على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية بلقرن…جولات رقابية مكثفة على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة

بلدية بلقرن…جولات رقابية مكثفة على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة
المناطق_عسير
كثفت بلدية محافظة بلقرن ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحية جولاتها التفتيشية  لعدد من المحلات التي تتعلق بالصحة العامة
‎وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله عايض دلبوح  ، أنه نتج عن تلك الحملات مصادرة وضبط أكثر من ١٥٠ كيلو من الخضار والفواكه  الغير صالحة حسب الأنظمة والتعليمات المتعبة لذلك.
‎وأشار إلى أن تلك الجولات مستمرة خلال شهر رمضان المبارك  ، حيث أن هناك جولات مسائية  على بعض المحلات التي تمارس نشاطها في الفترة المسائية , حتى يتم التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية , وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة بالعمالة , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها.

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