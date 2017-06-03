بلدية بلقرن…جولات رقابية مكثفة على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة

كثفت بلدية محافظة بلقرن ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحية جولاتها التفتيشية لعدد من المحلات التي تتعلق بالصحة العامة

‎وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله عايض دلبوح ، أنه نتج عن تلك الحملات مصادرة وضبط أكثر من ١٥٠ كيلو من الخضار والفواكه الغير صالحة حسب الأنظمة والتعليمات المتعبة لذلك.

‎وأشار إلى أن تلك الجولات مستمرة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث أن هناك جولات مسائية على بعض المحلات التي تمارس نشاطها في الفترة المسائية , حتى يتم التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية , وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة بالعمالة , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها.