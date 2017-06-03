هبوط أسعار النفط متأثرة بزياد المعروض

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود وتراجع المخزونات الأمريكية قدماً بعض الدعم للأسعار.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بحلول الساعة (07:10 بتوقيت جرينتش) 17 سنتاً أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 49.95 دولار للبرميل.

وفقد برنت نحو ثمانية بالمئة منذ 25 مايو عندما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلين على تمديد تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من ستة بالمئة منذ 25 مايو.