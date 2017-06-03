 هبوط أسعار النفط متأثرة بزياد المعروض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هبوط أسعار النفط متأثرة بزياد المعروض الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض والشرقية ونجران الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية على 25 ألف من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن إندونيسيا تحوّل رحلات عمرة من الخطوط القطرية لشركات أخرى اندلاع حريق في مبنى مستشفى شمال بريدة الجديد حاملي جواز السفر القطري ممنوعون من السفر للإمارات والمرور عبرها أعمال شغب في سجن بالمكسيك تخلف أربعة قتلى قتلى وجرحى في هجومين بمبنى البرلمان الإيراني ومرقد الخميني أمانة تبوك تكثف حملات الرقابة الصحية خلال رمضان حملات مستمرة لمُصادرة المنتجات الفاسدة بـ «الباحة» حارس الأخضر: هدفنا الفوز على أستراليا نادي الحي النسائي بالارطاوية ينفذ عدة دورات في مجالات مختلفة

هبوط أسعار النفط متأثرة بزياد المعروض

هبوط أسعار النفط متأثرة بزياد المعروض
المناطق_رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود وتراجع المخزونات الأمريكية قدماً بعض الدعم للأسعار.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بحلول الساعة (07:10 بتوقيت جرينتش) 17 سنتاً أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 49.95 دولار للبرميل.
وفقد برنت نحو ثمانية بالمئة منذ 25 مايو عندما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلين على تمديد تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من ستة بالمئة منذ 25 مايو.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>