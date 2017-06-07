“أيادي الخير” لرعاية مرضى السكر بالشرقية

انطلق حفل مبادرة “أيادي الخير” لرعاية المرضى السكر والتي تنظمها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء ، بالتعاون مع مركز التنمية الإجتماعية بالدمام ،وغرفة الشرقية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية وبحضور وكيل إمارة الشرقية الدكتور خالد البتال،و رئيس الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي،ومدير الغرفة التجارية بالشرقية عبدالرحمن العطيشان.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها الشيخ التركي وتناولت الكلمة بالتعايش مع المرضى السكر، و عن إنجازات الجميع في تأسيس عن “نادي الابتسامات الحلوة”،وذلك من اجل رفع معنويات المريض وذويه ولأول مرة بالممملكة العربية السعودية ،وقامت ايضاً بنادي المشي وتقام الفعالية بنظام شهري لجميع الفئات المجتمع في الواجهتين البحريّتين وتم في نهاية الكلمة شكر أمير الشرقية على بذله وسعيه للخير من خلال الجمعية السعودية.

وألقى بعدها كلمة مدير العمل والشئوون الاجتماعية بالدمام بالإنابة الاستاذ أحمد الغامدي وتحدث عن أهمية الجميعة وجهودها مع مرضى السكر وتسخير ما يمكنها لخدمة مرضى السكر وذويهم والإعلان عن شراكة بينهم وبين الجمعية لما فيه خير وبركة للمرضى وذويهم.

بعدها تم تشارك بعض إرشادات الصحية والتوازن الغذائي لمرضى السكر في شهر رمضان تحديداً وكانت من تقديم الدكتور باسل فوتا ونصح الدكتور بوجبة السحور بالتأخير الوجبة حتى وقت الإمساك والإبتعاد عن مادة الكافيين بقدر الإمكان.

وتم تكريم شركاء النجاح الداعمين لهذه المبادرة: الغرفة التجارية بالشرقية،فرع وزارة العمل والشئون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية،مركز التنمية الإجتماعية بالدمام،شركة الأنصاري القابضة،شركة الراقطان،مجموعة بودل الفندقية،مركز أوزون لطب الأسنان.

وتم ايضاً سحب للجوائز مقدمة من الرعاء المشاركين وتسليمها من قبل المسؤولين والرعاة وكانت عبارة عن سيارة وسحوبات نقدية وأجهزة كهربائية وتسليم أجهزة لجميع الحضور عبارة عن أجهزة خاصة بالمرضى السكري.