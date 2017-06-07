 مراقبون: تفجيرات إيران مسرحية هزلية لتظهر للعالم أنها تتعرض للإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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مراقبون: تفجيرات إيران مسرحية هزلية لتظهر للعالم أنها تتعرض للإرهاب

مراقبون: تفجيرات إيران مسرحية هزلية لتظهر للعالم أنها تتعرض للإرهاب
المناطق-يوسف المطيري

أكد مراقبون للشأن الإيراني تواصلت معهم صحيفة “المناطق”، أن الهجوم على البرلمان الإيراني، وتنفيذ التفجير الانتحاري خارج اسوار ضريح الخميني، لا يعدو كونهما مسرحية هزلية يسعى النظام الإيراني ليدعي بسببها تعرض إيران للإرهاب.

وقال المراقبون: ” أن الهجومين الذين حدثا صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، ما هو إلا سيناريو مفتعل يدخل بموجبه تنظيم “داعش” الإرهابي ليتبنى العملية ومن ثم يبدأ الصراخ الإيراني بانها دولة مهددة بالإرهاب.

وأضاف المراقبون سنشهد الأيام المقبلة حملات إيرانية وتصريحات على لسان المسئولين الإيرانيين لاستغلال الهجومين في محاولة لتظهر للعالم انها ضحية الإرهاب.

وقد تعرض البرلمان الإيراني اليوم لهجوم مسلح وتفجير انتحاري، أسفر عن سقوط عدد من القتلى الجرحى، اختلفت المصادر الإيرانية في تقديرهما، كما حدث هجوم مسلح آخر عند ضريح الخميني أسفر عن سقوط عدد من القتلى وفقا للمصادر الإيرانية

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