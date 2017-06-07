 قطر تتفاوض لاستيراد المواد الغذائية و المياه من تركيا وإيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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قطر تتفاوض لاستيراد المواد الغذائية و المياه من تركيا وإيران

قطر تتفاوض لاستيراد المواد الغذائية و المياه من تركيا وإيران
رويترز

تتفاوض السلطات القطرية مع إيران وتركيا لإمدادها بالسلع الغذائية والمياه بسبب الحظر المفروض عليها من دول الخليج، بتهمة دعم الإرهاب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قطري قوله:”نحن نتفاوض مع تركيا وإيران ودول أخرى لحل هذه المشكلة”.

ووفقا له، ستسلم الشحنات للدوحة عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية.

وقال المصدر للوكالة، إن بلاده تعاني من نقص المواد الغذائية وإن مخزونات الحبوب لن تكفي البلاد سوى 4 أسابيع، لذلك تعمل السلطات القطرية على وضع “خطة استراتيجية” لتأمين المواد الغذائية للدولة.

وفي وقت سابق أبدى رضا نوراني، رئيس الجمعية الإيرانية لاستيراد المنتجات الزراعية، استعداد بلاده لتصدير جميع أنواع المنتجات إلى قطر.

وقالت مصادر مطلعة على حركة السوق، سابقا، لـ”رويترز”، إن الإمارات والسعودية توقفتا عن تصدير مادة السكر إلى قطر.
ووفقا للوكالة، تعتمد قطر بشكل كبير على واردات السكر من هذه البلدان، إذ تستورد نحو 100 ألف طن سنويا، لاسيما وأن البلاد تشهد ارتفاع الطلب على مادة السكر خلال شهر رمضان الجاري.

وأظهر شريط فيديو،كيف يهرع المواطنون إلى المتاجر لشراء أكبر كمية ممكنة من المواد الغذائية ما تسبب في إفراغها من محتوياتها.
وذكرت وسائل الإعلام أن شحنات الغذاء منعت من دخول قطر وتوقفت في منطقة الانتظار على الحدود السعودية- القطرية.

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