ألمانيا تقرر سحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية للأردن

قررت الحكومة الألمانية، الأربعاء، سحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجرليك في تركيا وإعادة نشرها في الأردن، بسبب التوتر المتزايد بين برلين وأنقرة، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء وافق على خطة في هذا الاتجاه تقدمت بها وزيرة الدفاع، أورسولا فان دير ليين، وتقررت بعدما منعت تركيا برلمانيين من ألمانيا من التوجه إلى هذه القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي، حيث ينتشر 260 جندياً في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا.

وسبق أن أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منتصف نيسان/أبريل الماضي، أنها تدرس احتمال سحب قوات بلادها المرابطة في إنجرليك التي تستضيف قوات من حلف شمال الأطلسي، على خلفية ارتفاع حدة التوتر مع الحكومة التركية.