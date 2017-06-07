 لصوص الكيابل في قبضة رجال الأمن بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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لصوص الكيابل في قبضة رجال الأمن بالباحة

لصوص الكيابل في قبضة رجال الأمن بالباحة
المناطق - الباحة
أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بانه تم القبض على أربعة مواطنين قاموا بسرقة مجموعة من الكيابل الكهربائية في محافظتي المخواة وغامد الزناد ، مشيرا بان شرطةٌ  محافظةٍ المخواة وغامد الزناد تلقت مجموعَةُ بَلَاغَاتٍ متفرقة مِنْ عَدَدٍ مِنْ المواطنين تفيد لِتَعَرُّض عِمَارَاتُهُمْ الَّتي تَحْتَ الإِنْشَاء لسرقةِ الكيابل الكهربائيةُ منها ، ووفقا لذلك تم تشكيل فريق عمل مُشتركٍ من التحرياتِ والبحثُ الجنائي لشرطةِ المحافظتينِ ، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خلال جمع المعلومات والإستدلالات تم التوصل للجناة وعددهم أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم مابين ( ١٩ – ٣٥ عاماً) وبإجراء التحقيقات الأولية معهم إعترفوا بسرقة هذه الكيابل ، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم .

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