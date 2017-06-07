لصوص الكيابل في قبضة رجال الأمن بالباحة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بانه تم القبض على أربعة مواطنين قاموا بسرقة مجموعة من الكيابل الكهربائية في محافظتي المخواة وغامد الزناد ، مشيرا بان شرطةٌ محافظةٍ المخواة وغامد الزناد تلقت مجموعَةُ بَلَاغَاتٍ متفرقة مِنْ عَدَدٍ مِنْ المواطنين تفيد لِتَعَرُّض عِمَارَاتُهُمْ الَّتي تَحْتَ الإِنْشَاء لسرقةِ الكيابل الكهربائيةُ منها ، ووفقا لذلك تم تشكيل فريق عمل مُشتركٍ من التحرياتِ والبحثُ الجنائي لشرطةِ المحافظتينِ ، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خلال جمع المعلومات والإستدلالات تم التوصل للجناة وعددهم أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم مابين ( ١٩ – ٣٥ عاماً) وبإجراء التحقيقات الأولية معهم إعترفوا بسرقة هذه الكيابل ، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم .