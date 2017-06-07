أمانة عسير تزيل تعديات بمساحة 1800 متر مربع على واي حي المنسك

أزالت أمانة منطقة عسير مايزيد مساحته عن ١٨٠٠ متر مربع من التعديات الواقعة على وادي حي المنسك .

أوضح ذلك م. عبدالعزيز الرمثي مدير عام الرخص والرقابة الشاملة .

مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعة أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي لحملة ازالة التعديات التي قامت بها الأمانة مؤخراً على وادي المنسك وبعض الأحياء بأبها .

وقد بلغت مساحة التعديات السابقة التي تمت ازالتها منذ انطلاق الحملة قرابة 6 آلاف متر مربع .

وألمح الرمثي إلى أن الجهات التي شاركت في هذه الحملة هي ادارة الرخص والرقابة الشاملة ومن وكالة الاراضي والمساحة بتشكيل فرق ميدانية وقد قام الفريق المساحي براسة مدير عام المساحة محمد بدوي بالعمل في هذه الفترة على تحديد حدود التجاوز والذي بذل فيه العمل الكبير والادارة العامة للمعدات من وكالة الخدمات برئاسة الوكيل م.عبدالله مصلح والذي سخر كل الجهود لاعمال الازالة ومن وكالة التعمير وكيل الامين للتعمير م.أحمد ناصر الذي بذل جهد ينم بالشعور بالمسئولية في وضع الخطط الرامية لفتح الوادي والجلوس مع اصحاب الاملاك لتتم الازالة دون اي عوائق.

وأشار الرمثي إلى استمرارية الحملة في أعمالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى .

وأشاد الرمثي بتعاون المواطنين في أعمال إزالة التعديات مؤكداً بأن هذا التعاون كان له الأثر الإيجابي في تسهيل آلإجراءات هذه الإزالات .