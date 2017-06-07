بمشاركة الأطباء والموظفين.. إفطار يجمع مرضى الصحة النفسية بالطائف

شارك منسوبي مستشفى الصحة النفسية بالطائف ,النزلاء وجبة إفطار جماعي حيث اقيمت مائدة إفطار متكاملة حضرها35نزيلا من مختلف اقسام المستشفى والذين يصومون الشهر,كما شارك 80 قياديا وموظفا في وجبة الإفطار.

وأشار مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف جمال الثقفي أن مشاركة النزلاء أمر مهم باعتبار أن ذلك من ضمن الواجبات على منسوبي المستشفى ,لافتا إن إدارة المستشفى أعدت برنامجا متكاملا بهذا الخصوص من أجل مشاركة النزلاء هذه المناسبة ,إضافة إلى إشعارالنزلاء بان العاملين بمثابةااسرهم .

وأكد إن إدارة المستشفى حريصة كل الحرص على كل مامن شأنه اسعاد النزلاء ومشاركتهم المناسبات المختلفة ,موضحا ان هناك 50 نزيلا ونزيله يؤدون فريضة الصوم خلال الشهر الكريم,وراعت ادارة المستشفى ذلك من خلال توفير وجبات الافطار والسحور.وقال “الثقفي”:بالنسبة لبقية النزلاء والنزيلات الذين لايصومون الشهر ,فيتم العمل على توفير كافة المتطلبات في رمضان مثل بقية ايام السنة من خلال توفير الوجبات الثلاث يوميا وفقا للمواعيد السابقة دون أي تغيير ,اضافةالى ممارستهم حياتهم اليومية الطبيعية مثل بقية الايام من خلال ممارسة الانشطة الترفيهية والاجتماعية المختلفة التي تتم في ارجاء المستشفى ..

تجدر الاشارة ان مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد اكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة ,ويتسع ل690 سريرا ,ويضم كافة التخصصات العلاجية المتخصصة ,كما يعد مرجعا للطب الشرعي .ويحتوي المستشفى على اقسام خاصة بالترفيه والعلاج بالعمل ,حيث يتم اشراك النزلاء في اقسام الترفيه والرياضةالمختلفة ,والعلاج بالعمل من خلال التدريب على بعض المهن والحرف المتنوعة من اجل مساعدة النزلاء على الاستفادة من بعض المهارات وقضاء الاوقات فيما يعودعليهم بالنفع.