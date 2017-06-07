 فرنسا: على قطر التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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فرنسا: على قطر التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها

فرنسا: على قطر التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها
المناطق - وكالات

قالت فرنسا اليوم الأربعاء إن على الدوحة التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها، وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه للصحفيين في إفادة أسبوعية “لن ننحاز إلى أي طرف لكن يجب على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها”.

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