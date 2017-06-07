فرنسا: على قطر التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها

قالت فرنسا اليوم الأربعاء إن على الدوحة التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها، وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه للصحفيين في إفادة أسبوعية “لن ننحاز إلى أي طرف لكن يجب على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها”.