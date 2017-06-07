 العثور على حطام من الطائرة العسكرية البورمية المفقودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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العثور على حطام من الطائرة العسكرية البورمية المفقودة

العثور على حطام من الطائرة العسكرية البورمية المفقودة
فرانس برس

أعلن مسؤول عن  العثور على حطام من  الطائرة العسكرية البورمية المفقودة في البحر.

وفقدت صباحاً  طائرة عسكرية بورمية تقل 116 شخصاً، الأربعاء، عن شاشات  الرادار أثناء رحلتها بين مدينة  مييك جنوباً و  رانغون، بحسب ما أعلن  قائد الجيش ومصدر ملاحي.

وقال مكتب قائد القوات المسلحة في بيان “فقد الاتصال فجأة حوالي الساعة 13,35 (7,05 ت غ) حين كانت على بعد 20 ميلا غرب بلدة داوي”، مضيفاً أنه تم إطلاق عملية بحث وإنقاذ. من جهته، قال مصدر ملاحي رفض الكشف عن اسمه، إن الطائرة تقل 105 ركاب و11 من أفراد الطاقم.

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