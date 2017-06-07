 الجبير: الإجراءات ضد قطر لمصلحة الدوحة أولاً والمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الجبير: الإجراءات ضد قطر لمصلحة الدوحة أولاً والمنطقة

الجبير: الإجراءات ضد قطر لمصلحة الدوحة أولاً والمنطقة
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة و  الإمارات و  البحرين وعدد من الدول العربية والإسلامية ضد قطر، هو لمصلحة  قطر أولاً ومصلحة المنطقة.

وأكد الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني في برلين، أن الأزمة مع قطر يتم حلها في إطار دول  مجلس التعاون.

وأوضح قائلاً “تناولنا الأزمة في الخليج وأسباب الإجراءات التي اتخذناها تجاه قطر، ولم نطلب وساطة من ألمانيا أو فرنسا”.

وقال “نتمنى من قطر أن تستجيب لمطالب دول الخليج”.

وأكد أن الإرهاب مرفوض أيا كان مصدره وتمويله “ونواجهه بالتعاون مع أصدقائنا”.

وأوضح الجبير أن “السعودية عانت من  الإرهاب، ونحن في مقدمة الدول التي تحاربه”.

وأضاف “بحثنا مع  ألمانيا مواجهة الفكر المتطرف و  الإرهاب ومواضيع عديدة منها الأوضاع في  سوريا و  ليبيا”.

وفي موضوع اختراق وكالة الأنباء القطرية قال الجبير، إنه لم يتم إخطاره رسمياً بأي تحقيق أمريكي في هذا الشأن.

وأضاف أنه علم من خلال وسائل الإعلام بإجراءات أخذها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) في هذا الصدد لكنه لم يبلغ بذلك رسميا ولا يمكنه التعبير عن أي موقف رسمي في هذا الصدد.

من جانبه، قال وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل “سنؤيد كل الإجراءات التي تسهم في نزع فتيل الأزمة”.

وأضاف إنه يجب على كل أعضاء التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش منع أي تمويل حكومي أو خاص للتنظيمات الإرهابية.

إلى ذلك قالت فرنسا، الأربعاء، إن على الدوحة التحلي بالشفافية والرد على أسئلة جيرانها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، كريستوف كاستانيه، للصحافيين في إفادة أسبوعية “يجب على قطر التحلي بالشفافية التامة والرد على أسئلة جيرانها”.

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