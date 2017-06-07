الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما

هبط الريال القطري إلى أدنى مستوى في 11 عاما عند 3.6517 ريال للدولار في السوق الفورية.

ولليوم الثاني على التوالي تواصلت المضاربات في أسواق العملات على الريال القطري.

وكان الريال القطري قد هبط مقابل الدولار الأمريكي في السوقين الفورية والآجلة، أمس الثلاثاء، بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها.

وأمس الثلاثاء بلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية،.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.

ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى. وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق عام للدولار مقابل الريال منخفضة 275 نقطة، مقارنة مع إغلاق الاثنين البالغ 250 نقطة، ومستويات عند نحو 180 نقطة أساس قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية.

وتنطوي العقود الآجلة استحقاق عام واحد على خفض لقيمة الريال بما يقل عن 1% خلال الاثني عشر شهراً القادمة.