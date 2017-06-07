نائب أمير مكة يلتقي مدير جامعة الملك عبدالعزيز

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، في مقر الإمارة بجدة مؤخرا ، مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن خطط واستراتيجيات الجامعة للفترة المقبلة وتحديثها بما يتوائم مع رؤية المملكة 2030 .

بدوره هنأ الدكتور اليوبي ، الأمير عبدالله بن بندر بالثقة الملكية بتعيينه نائبا لأمير منطقة مكة ، سائلا الله له التوفيق والسداد.