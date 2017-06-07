 نائب أمير مكة يلتقي مدير جامعة الملك عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يلتقي مدير جامعة الملك عبدالعزيز

نائب أمير مكة يلتقي مدير جامعة الملك عبدالعزيز
المناطق - جدة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، في مقر الإمارة بجدة مؤخرا ، مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن خطط واستراتيجيات الجامعة للفترة المقبلة وتحديثها بما يتوائم مع رؤية المملكة 2030 .
بدوره هنأ الدكتور اليوبي ، الأمير عبدالله بن بندر بالثقة الملكية بتعيينه نائبا لأمير منطقة مكة ، سائلا الله له التوفيق والسداد.

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