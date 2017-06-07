مباراة مفصلية للأخضر في تصفيات كأس العالم

يخوض الأخضر مباراة مفصلية على أرض أستراليا الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، في محاولة العودة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2006.

ويحل المنتخب الأخضر وصيف المجموعة الثانية (16 نقطة) على مضيفه الأسترالي ثالث الترتيب بفارق 3 نقاط، في مباراة مبكرة من الجولة الثامنة، إذ تستكمل الثلاثاء المقبل بمواجهتي تايلاند متذيلة الترتيب والتي فقدت أملها حسابيا بالتأهل (نقطة) مع الإمارات الرابعة (9 نقاط)، والعراق الخامس (4 نقاط) مع اليابان المتصدرة (16 نقطة) بفارق الأهداف عن السعودية.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات روسيا، فيما يلتقي ثالث كل مجموعة في ملحق قاري قبل تأهل الفائز لمواجهة رابع كونكاكاف في 6 نوفمبر و14 منه.

وفي حال فوزها في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة، ستقطع السعودية شوطا كبيرا نحو التأهل إلى نهائيات السنة المقبلة.

وقال الحارس، وليد عبدالله، لحساب المنتخب على تويتر: “سنكون حاضرين بالشكل الذي يكفل لنا تحقيق نقاط هذه المواجهة الهامة”.

ورأى المهاجم ناصر الشمراني أن “مواجهة منتخب أستراليا تمثل لنا أهمية كونها ستساهم في تعزيز صدارتنا و تقربنا أكثر مما مضى نحو تحقيق الهدف المنشود”.

وتبقى للسعودية مواجهتان في الجولتين التاسعة قبل الأخيرة والعاشرة الأخيرة مع الإمارات، وفي 29 أغسطس واليابان في 5 سبتمبر.

وشاركت السعودية أربع مرات متتالية بين 1994 و2006 في المونديال، وخرجت من الدور الأول في كل مرة باستثناء 1994 عندما حققت إنجازا ببلوغها دور الـ16.

والتأم فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك معظم الشهر الماضي، إذ عسكر في فرانكفورت لأسبوعين قبل رحيله مبكرا إلى أديليد للاستعداد للمباراة.