أكد أن شباب وفتيات المنطقة يعشقون الفن.. وكيل أمارة القصيم: آرت سكوير نكهة فنية خاصة لدعم الشباب

أكد وكيل أمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، أن شباب وفتيات منطقة القصيم يعشقون الفن ، وما وجده في آرت سكوير من لوحات وأعمال تجسد وتعكس عشقهم لهذا الفن ، لافتاً إلى أن ما شاهده هو قمة في الإبداع ، وهذا يعكس مدى اهتمام ومتابعة ودعم سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ ووقوفه الدائم مع الشباب وتحفيزهم للإبداع من خلال السماح بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تظهر لنا إبداعات شبابنا وتنميتها وتطويرها ، مشيراً إلى أن سمو أمير المنطقة وافق على تمديد الفعالية لأيام إضافية ، وهذا يدل على حرص واهتمام سموه بمثل هذه المناشط المتميزة والتي تعود بالنفع والفائدة على المنطقة ومرتاديها والمشاركين ، مشيداً بما سجلته آرت سكوير من حضور مميز ومستوى رائع ظهرت به ، وفكرتها الرائدة للمساهمة في نشر الفنون التشكيلية وإثراء الحركة الفنية التي تشهدها المنطقة ، مثمناً التعاون ما بين أمانة المنطقة وجمعية الثقافة والفنون ومجموعة اسبشيل بارتي منظم الفعالية ، لافتاً إلى أن هذا التناغم الجميل أفرز لنا نكهة فنية خاصة لدعم الشباب ، مشيداً بما يقدمه أمين المنطقة وتناغمه مع كافة القطاعات.

وأوضح الحميدان أن تكريس الجهود في إبراز مثل هذه الأعمال يأتي لأهميتها البالغة في تعزيز الحركة الثقافية والفنية ، مقدماً شكره لكل من عمل على العناية بهذا المجال ، خاصة جمعية الثقافة والفنون التي بذلت جهوداً موفقة في وضع المهتمين والمشاركين في هذا الحراك الثقافي الفني ضمن نطاق مسؤوليتها ، مبدياً فخره واعتزازه بأن يرى أعمال الشباب والفتيات السعوديين المبدعين والملهمين بالفنون البصرية مجتمعة تحت سقف واحد ، داعياً لإبراز مثل هذه الأعمال لأهميتها البالغة في الحركة الثقافية ، متمنياً التوفيق للجميع.

جاء ذلك بعد أن قام وكيل أمارة منطقة القصيم بزيارة مساء الثلاثاء لفعالية آرت سكوير المقامة في حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بتنظيم من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة سبيشل بارتي ، واطلاعه على محتوياتها ، بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم عبدالله الزيد ، واستمع إلى شرح مفصل عما تحتويه من المشرف العام على الفعالية أحمد الصقري.

