 “الشريف” مدرب أول أ بالكلية التقنية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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“الشريف” مدرب أول أ بالكلية التقنية بنجران

“الشريف” مدرب أول أ بالكلية التقنية بنجران
المناطق - نجران

صدرت الموافقة بترقية عضو هيئة التدريب المهندس محمد محسن أحمد الشريف لـ ( مدرب اول أ  ) والذي يعمل في كلية التقنية بنجران قسم تقنية الحاسب الآلي .

ويعد “الشريف” من القدرات والكفاءات المتميزة في مجال عمله .

ولقد تقلد “الشريف” العديد من المهام خلال مسيرة عمله منها رئيسا لوحدة التدرب الالكتروني ومصادر التدريب ومشرفا عاما لتخصص البرمجيات بمجلس التدريب التقني والمهني بنجران آنذاك .

ومديراً لمركز التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب ومشرفاً لبرنامج الفصول الافتراضية ومديراً لمراكز الاختبارات بالكلية .

وعبّر “الشريف” عن فخره واعتزازه ، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون دافعاً له في أداء عمله.

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