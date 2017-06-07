“الشريف” مدرب أول أ بالكلية التقنية بنجران

صدرت الموافقة بترقية عضو هيئة التدريب المهندس محمد محسن أحمد الشريف لـ ( مدرب اول أ ) والذي يعمل في كلية التقنية بنجران قسم تقنية الحاسب الآلي .

ويعد “الشريف” من القدرات والكفاءات المتميزة في مجال عمله .

ولقد تقلد “الشريف” العديد من المهام خلال مسيرة عمله منها رئيسا لوحدة التدرب الالكتروني ومصادر التدريب ومشرفا عاما لتخصص البرمجيات بمجلس التدريب التقني والمهني بنجران آنذاك .

ومديراً لمركز التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب ومشرفاً لبرنامج الفصول الافتراضية ومديراً لمراكز الاختبارات بالكلية .

وعبّر “الشريف” عن فخره واعتزازه ، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون دافعاً له في أداء عمله.