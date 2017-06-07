تعليم الرياض يخصص نادياً موسمياً للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نادي اليمامة الموسمي وهو ناد مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن البرامج والأنشطة التي تقدمها إدارة تعليم منطقة الرياض ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ، من خلال برنامج إجازتي .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن النادي تم اعتماده لخدمة هذه الفئة الغالية من ذوي الإعاقة من خلال توفير مقر يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكانياتهم ، كما وفرت إدارة النادي باصات لنقل هؤلاء الطلاب وإعداد الكثير من البرامج والأنشطة المتنوعة لصقل مواهبهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتحت إشراف كوادر تربوية متخصصة بهذا المجال .

وأشار المانع أن النادي يهدف إلى إفراغ طاقات الطلاب وأشغال اوقاتهم بما يفيدهم وينمي مداركهم، حيث تم وضع برامج ترفيهية ومسابقات وأنشطة تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم .

هذا وأشار مدير النادي الأستاذ أحمد بن محمد آل عبدالله أن النادي تم افتتاحه وهو يستقبل الطلاب من فئات ( الإعاقة البصرية ـ الإعاقة السمعية ـ الإعاقة الذهنية ـ الإعاقة الحركية ) داعيا جميع أولياء الأمور إلى المبادرة في إلحاق أبنائهم في النادي والاستفادة من فعالياته وبرامجه المختلفة.