 التحفظ على مستودع بالرياض يضم موادّ تجميلية فاسدة ومكائنً َلتزوير التواريخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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التحفظ على مستودع بالرياض يضم موادّ تجميلية فاسدة ومكائنً َلتزوير التواريخ

التحفظ على مستودع بالرياض يضم موادّ تجميلية فاسدة ومكائنً َلتزوير التواريخ
المناطق - واس

تحفظ رجال الدفاع المدني في مدينة الرياض مساء أمس على مستودع يحوي مجموعة من منتجات التجميل منتهية الصلاحية، وأجهزة ومكائن ‏لتزوير التواريخ وطباعة ‏العلب التموينية، وتم على الفور إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار ، و‏أمانة منطقة الرياض، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي اليوم أن حملته التفقدية يوم أمس شملت 76 موقعًا في الرياض من المحلات التجارية والحيوية والتموينية، مؤكدًا أنه سيتابع خلال شهر رمضان المبارك بشكل دوري جميع المواقع التي سجلت بحقها ملاحظات في التخزين العشوائي أو مزاولة أي نشاط مخالف أو عمل تمديدات عشوائية كهربائية، إضافة إلى المواقع الأخرى التي تتعلق بحياة وسلامة المواطن والمقيم.

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