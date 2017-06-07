 دعوي المجمعة يفطّر أكثر من 15 ألف صائم من إعداد 35 طاهٍ سعودي متطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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دعوي المجمعة يفطّر أكثر من 15 ألف صائم من إعداد 35 طاهٍ سعودي متطوع

دعوي المجمعة يفطّر أكثر من 15 ألف صائم من إعداد 35 طاهٍ سعودي متطوع
المناطق - واس

فطّر مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المجمعة أكثر من 15 ألف صائم في مواقع التفطير المنتشرة في أنحاء المحافظة من خلال مشروع الإفطار الجوال الذي يعدة 35 شابا سعوديا يطهون أكثر من 800 وجبة يوميا.
وأوضح مدير المكتب بندر العمر أن الطهاة السعوديين يقومون بالعمل تطوعا – لوجه الله – مبينا أن مخيم الأجر المضاعف لتفطير الصائمين ويقع على طريق ” المجمعة – حفر الباطن ” ويقوم بإعداده مجموعة من الأسر المنتجة بالتعاون مع جمعية البر بالمجمعة برعاية عبدالله العقيل أحد رجال الأعمال بالمحافظة بالإضافة لمشروع ” الإفطار الجوال بقيمة 300،000 ثلاثمائة ألف ريال.
ولفت العمر إلى عدة مشاريع خاصة بالمكتب ومنها مسابقة بصائر الرمضانية الدولية الالكترونية التي بلغ فيها عدد الدول المشاركة قرابة 40 دولة من مختلف دول العالم العربي والإسلامي .
وأبرز العمر مشروع العمرة الرمضانية الذي يستهدف تسيير 5 رحلات من المكتب خلال شهر رمضان المبارك حيث انطلقت رحلتان صباح اليوم الخميس .
واستقبل المكتب في وقت سابق مجموعة من إعلاميي محافظة المجمعة اطلعوا على أبرز المشاريع الرمضانية التي يقدمها المكتب هذا العام واستمعوا إلى شرح موجز عن دور المكتب ونشاطاته.
وأطلع المركز الإعلاميين على موقع ” الإفطار الجوال ” الذي يقوم عليه شباب سعودي متطوع حيث شاهدوا آلية العمل في تجهيز وترتيب الوجبات ثم توزيعها على النقاط الخمس في المجمعة.

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