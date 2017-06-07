وزير الصحة يكرم 3 مراكز صحية في تبوك لتميزها

كرم معالي وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الأربعاء مركز صحي المهرجان ومركز صحي النهضة ومركز صحي الورود بتبوك نظير نجاحهم في تطبيق معايير الإشراف الإداري والفني المعمول بها وأهمها معايير الجودة وسلامة المرضى وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومساعد المدير للصحة العامة بالنيابة الدكتور موسى حكمي ومدير مركز صحي المهرجان علي الشمري ومدير مركز صحي النهضة عبدالله العمراني ومدير مركز صحي الورود عبدالله الحويطي .

جاء ذلك خلال حفل اقيم مساء اليوم في العاصمة الرياض لتكريم عدد من المراكز الصحية المتميزة على مستوى المملكة حضرة عدد من مسؤولي الوزارة , وقد أكد معالي وزير الصحة خلال رعايته الحفل على أن الصحة ماضية قدماً في تطوير مراكزها الصحية بما يتوافق مع خطتها في التحول الوطني وأن الصحة تعمل حالياً على البنية التحتية التقنية للمراكز الصحية لتكون نواة للملف الصحي الموحد للمرضى ، مؤكداً دعم كافة المراكز الصحية في مجال التقنية لتحقق الهدف المأمول في هذا الإطار ولفت معاليه أن الصحة تعمل أيضاً على إحلال وإستبدال المراكز الصحية المستأجرة ضمن مشروع يشمل أيضاً البيئة الداخلية والخارجية لكل المراكز التابعة للوزارة ، مشيراً أن الصحة تسعى لان تكون المراكز الصحية مراكز للحي معززة للصحة يزورها الأصحاء ، ولايقتصر دورها على المرضى فقط ، وأن تعمل هذه المراكز على تعزيز أنماط الممارسات الصحية والتثقيف الصحي وغيرها من الأدوار المعززة للأنماط الصحية وأوضح أن الصحة ستعمل على الإستفادة من الكوادر الصحية الموجودة في المراكز الصحية القائمة ، لإفتتاح مراكز صحية جديدة وكذلك تغطية النقص في بعض مرافق الصحة .

وأستعرض د. الربيعة عدد من الإنجازات التي حققها ٩٣٧ ، حيث فاقت نسبة الرضا لدى المستفيدين ٨٢% بينما كانت في السابق نحو ١٠% ، فيما تضاعف عدد المستفيدين من خدماته نحو ثلاثة أضعاف السابق .

وأبدى معاليه سعادته بالخطوات التطويرية للمراكز الصحية وإرتفاع عدد المراكز الحاصلة على إعتماد “سباهي” إلى ٧٦ مركز صحي .

وكانت “الصحة” كرمت اليوم الاربعاء عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في أدائها وذلك نظير نجاحها في تطبيق معايير الإشراف الإداري والفني المعمول بها وأهمها معايير الجودة وسلامة المرضى ،وكذلك تحسين وتطوير بيئة العمل بحيث تكون بيئة محفزة للعاملين في المركز الصحي وجاذبة لمتلقي الخدمة وما تم عمله من تجديدات على صعيد البنية التحتية بالمركز، إضافة إلى مستوى النظافة و الصيانة ، وأيضاً إضافة أفكار إبداعية ساهمت في تحسين خدمة معينة أو تعزيز كفاءة العاملين .