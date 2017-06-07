 الرمان ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الرمان ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية

الرمان ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية
المناطق - محمد الحسن

في سادس ليالي فعالية ” من ينيرها ؟ ” ، و التي تنفذها جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف ، حلَّ سعادة الأستاذ / فايز الرمان ( مدير مكتب تعليم سكاكا ) ضيفًا على فعالية ” من ينيرها ؟
” .وفي مستهل الفعالية رحَّب مدير عام توادّ للتنمية الأسرية فضيلة الشيخ / نايف المريحيل بضيف الفعالية مقدرًا له حضوره و تفاعله
مع الفعالية .بعد ذلك تكرَّم ضيف الفعالية و الوفد المرافق
له بالاطلاع على موشن جرافيك تعريفي بأبرز مبادرات توادّ و مشاريعها .عقب ذلك تفضل سعادة الأستاذ / فايز الرمان بإلقاء كلمة بعنوان : ( رمضان صفاء و إخاء ) ، و مما جاء فيها : أنَّ شهر رمضان يعتبر مدرسة للصفاء و الإخاء ، يتعلم فيها المؤمن التصافي و نبذ الخلافات و الابتعاد عن دواعي الفرقة ، مدعِّمًا حديثه بنصوص
شرعية ، و ختم كلمته بشكر القائمين على توادّ للتنمية الأسرية كفاء الاستضافة ، مسجلًا إعجابه بما رءاه من تميز في المبادرات و المشاريع شكلًا و مضمونًا . هذا و تلت كلمته حلقة نقاش حول الموضوع ذاته .بعد ذلك تفضل الأستاذ / حاتم الزيد ( مدير
جامعة توادّ ) بإلقاء نبذة تعريفية عن مراكز توادّ التربوية .عقبه شرح موجز لمشروع أوقاف توادّ قدَّمه الأستاذ / أحمد الكويكبي مساعد
المدير العام للموارد البشرية و المالية .وفي ختام الفعالية قدَّم مدير عام توادّ فضيلة الشيخ / نايف المريحيل هدية تذكارية لضيف الفعالية ، مثمنًا له ما قدَّمه ، و سائلًا المولى أن يكون التوفيق
حليفه أينما حلَّ .

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