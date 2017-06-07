ملاحظة القريات تقيم دورة ” مهارات التفكير “

أقامت لجنة البرامج والأنشطة الثقافية في دار الملاحظة بالقريات للنزلاء دورة تدريبية بعنوان ” مهارات التفكير ” قدمها العميد والمدرب رداد بن عبدالله الرداد وذلك في مقدر الدار ، حيث شملت الدورة مهارات التفكير الايجابي وأثرها في اتخاذ القرارات في الحياة ودورها الفعال بالوصول للأهداف المنشودة كل شخص ، من جانبه صرح مدير الدار موسى بن عودة النزاوي أن مثل هذه الدورات تساهم في البناء المعرفي للنزلاء على المستوى القريب والبعيد في حياتهم المستقبلية بأذن الله

كما تكمن أهميتها بأنها تمثل درع حصين من الافكار السلبيه لدى الشباب ، وشكر النزاوي مدرب الدورة الرداد متميناَ لهم دوام التوفيق والنجاح .