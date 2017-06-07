 ملاحظة القريات تقيم دورة ” مهارات التفكير “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

” الخدمة المدنية ” تدعو 253 متقدماً على الوظائف الهندسية لمطابقة بياناتهم النهائية الملكي يطير لدور الأربعة في دوري (وفاء وتضحية) كاسبرسكي و AVL تبرمان اتفاقية تعاون لتطوير حلول الأمن الإلكتروني للسيارات ملاحظة القريات تقيم دورة ” مهارات التفكير “ الرمان ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية وزير الصحة يكرم 3 مراكز صحية في تبوك لتميزها أمير الكويت يصل إلى الإمارات ومحمد بن راشد في استقباله وزير العدل ورئيس ديوان المظالم يتفقدان مقر الدوائر التجارية بالرياض دعوي المجمعة يفطّر أكثر من 15 ألف صائم من إعداد 35 طاهٍ سعودي متطوع التحفظ على مستودع بالرياض يضم موادّ تجميلية فاسدة ومكائنً َلتزوير التواريخ تعليم الرياض يخصص نادياً موسمياً للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة “الشريف” مدرب أول أ بالكلية التقنية بنجران

ملاحظة القريات تقيم دورة ” مهارات التفكير “

ملاحظة القريات تقيم دورة ” مهارات التفكير “
المناطق - عبدالعزيز المشيطي

أقامت لجنة البرامج والأنشطة الثقافية في دار الملاحظة بالقريات للنزلاء دورة تدريبية بعنوان ” مهارات التفكير ”  قدمها العميد والمدرب رداد بن عبدالله الرداد وذلك في مقدر الدار ، حيث شملت الدورة مهارات التفكير الايجابي وأثرها في اتخاذ القرارات في الحياة ودورها الفعال بالوصول  للأهداف المنشودة كل شخص ، من جانبه صرح مدير الدار  موسى بن عودة النزاوي أن مثل هذه الدورات تساهم في البناء المعرفي للنزلاء على المستوى القريب والبعيد في حياتهم المستقبلية بأذن الله
كما تكمن أهميتها بأنها تمثل درع حصين من الافكار السلبيه لدى الشباب ، وشكر النزاوي مدرب الدورة الرداد متميناَ لهم دوام التوفيق والنجاح .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>