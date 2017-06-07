 الملكي يطير لدور الأربعة في دوري (وفاء وتضحية) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الملكي يطير لدور الأربعة في دوري (وفاء وتضحية)

الملكي يطير لدور الأربعة في دوري (وفاء وتضحية)
المناطق _محمد الحسن

في نهائي مبكر لبطولة عبدالله السالم الرمضانية تحت شعار ( وفاء وتضحية) بمحافظة دومة الجندل بالجوف أقيمت مساء أمس مباراة بين فريقي العباس و الملكي في ثالث مباريات دور ال 8  حيث حقق فيها فريق الملكي الفوز على فريق العباس بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية للمباراة بهدفين مقابل هدفين سجلها ل الملكي تركي الطالب و سيف الناوي و للعباس عبدالله فهيد و عبداللطيف الرويلي
بعد ذلك لجأ حكم المباراة لركلات الترجيح  التي أعلنت فوز الملكي ،   وبهذه النتائج يتأهل فريق الملكي لدور ال 4 ليلتحق بفرق النجوم و فيفا ، وقاد هذه المباراة تحكيمياً الحكم / مشاري الشمري (ساحة)الحكم  / صلاح الشمري (راية) الحكم  / زياد الشمري
(راية)وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة  لاعب فريق الملكي تركي الطالب مقدمة من مركز التدريب و التطوير الإداري بالغرفة التجارية  في الجوف .
ومن جانبه حل ضيوف للمباراة عضو الاتحاد السعودي الأستاذ  / مريح المريح و مدير الكرة في نادي العروبة / فارس العويش و سعادة العقيد / عبدالرحمن الحبوب والكابتن / عبدالله العكوف والأستاذ
/ عدنان محمد
الجدير بالذكر ان هذه البطولة برعاية كريمة من محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط وبدعم من بلدية محافظة دومة الجندل و شركة حلوة ومجموعة من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وسيتم نقل مباراتها النهائية على شاشة قناة التميز بعد تكفل رجل الاعمال الاستاذ ثامر الرضيان .

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