الملكي يطير لدور الأربعة في دوري (وفاء وتضحية)

في نهائي مبكر لبطولة عبدالله السالم الرمضانية تحت شعار ( وفاء وتضحية) بمحافظة دومة الجندل بالجوف أقيمت مساء أمس مباراة بين فريقي العباس و الملكي في ثالث مباريات دور ال 8 حيث حقق فيها فريق الملكي الفوز على فريق العباس بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية للمباراة بهدفين مقابل هدفين سجلها ل الملكي تركي الطالب و سيف الناوي و للعباس عبدالله فهيد و عبداللطيف الرويلي

بعد ذلك لجأ حكم المباراة لركلات الترجيح التي أعلنت فوز الملكي ، وبهذه النتائج يتأهل فريق الملكي لدور ال 4 ليلتحق بفرق النجوم و فيفا ، وقاد هذه المباراة تحكيمياً الحكم / مشاري الشمري (ساحة)الحكم / صلاح الشمري (راية) الحكم / زياد الشمري

(راية)وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب فريق الملكي تركي الطالب مقدمة من مركز التدريب و التطوير الإداري بالغرفة التجارية في الجوف .

ومن جانبه حل ضيوف للمباراة عضو الاتحاد السعودي الأستاذ / مريح المريح و مدير الكرة في نادي العروبة / فارس العويش و سعادة العقيد / عبدالرحمن الحبوب والكابتن / عبدالله العكوف والأستاذ

/ عدنان محمد

الجدير بالذكر ان هذه البطولة برعاية كريمة من محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط وبدعم من بلدية محافظة دومة الجندل و شركة حلوة ومجموعة من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وسيتم نقل مباراتها النهائية على شاشة قناة التميز بعد تكفل رجل الاعمال الاستاذ ثامر الرضيان .