” الخدمة المدنية ” تدعو 253 متقدماً على الوظائف الهندسية لمطابقة بياناتهم النهائية

دعت وزارة الخدمة المدنية, (253) متقدماً على الوظائف الهندسية والمعلنة في 06/ 09/ 1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ابتداءً من يوم الأحد القادم, وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 18/ 09/ 1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية ومطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح, وإنما لمراجعة صحة البيانات، طالبة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع أو مكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية : الهوية الوطنية, وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي يقدمها بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مشيرة إلى أن من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.