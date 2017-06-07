 إنقاذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد في الدماغ بدون حدوث أي إصابة سابقة بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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إنقاذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد في الدماغ بدون حدوث أي إصابة سابقة بجازان

إنقاذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد في الدماغ بدون حدوث أي إصابة سابقة بجازان
المناطق _جازان

إستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان حالة طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً كان يعاني من صداع حاد وتردي مستوى الوعي لديه.

وقد أجريت للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف حاد خارج الأم الجافية ويعتبر هذا النوع من النزيف الأكثر حدوثاً بعد التعرّض لضربة بالرأس ، ويسببان أضراراً على المدى البعيد في الدماغ وكما إتضح أيضاً أن المريض يعاني من مرض وراثي SCA وهو تكسر خلايا الدم المنجلية الوراثية.

وعلى الفور سارع الفريق الطبي المعالج بقيادة الدكتور اسماعيل العسلي جراح المخ والأعصاب بإدخال الطفل لقسم العمليات وتم إجراء عملية جراحية عبارة عن فتح الجمجمة وإزالة الكتلة الدموية وإيقاف النزيف ومن ثم إغلاق الجرح وتحويل المريض لقسم التنويم.

وقد تم متابعة حالة الطفل حسب الخطة العلاجية المتبعة له وبفضل الله شهدت الحالة تحسناً كبيراً ليغادر المريض إلى منزله ويكمل خطته العلاجية من خلال الأدوية ومراجعة الطبيب بالعيادة.

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