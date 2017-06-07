جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول لدرجة البكالوريوس

أعلنت جامعة الباحة عن مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية لتقديم على درجة البكالوريوس.

وأوضحت الجامعة أنها حريصة على تنظيم عملية القبول، حيث سخرت حسابها على تويتر وبريدها الإلكتروني لخدمة الطلاب والطالبات على مدار الساعة للإجابة على تساؤلاتهم وتجنيبهم عناء الحضور لمقر الجامعة.

وأشارت إلى أن موعد بدء القبول تبدأ من 1438/10/12هـ وتنتهي بتاريخ 1438/10/23هـ، على أن يكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.