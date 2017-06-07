 النفط يهبط بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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النفط يهبط بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية

النفط يهبط بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية
المناطق _رويترز

هبطت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء بعدما كشف تقرير من الحكومة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين بما أجج مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها كبار المنتجين في العالم لم تسهم كثيرا في تصريف تخمة المعروض العالمي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 3.3 مليون برميل إلى 513 مليون برميل لتخالف تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضا قدره 3.5 مليون برميل، لاسيما بعد صدور بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس تشير لانخفاض أكبر في المخزونات. وارتفعت مخزونات البنزين على غير المتوقع أيضا في حين زادت الواردات وتراجعت الصادرات بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. وبحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 4.3 بالمئة أو 2.04 دولار إلى 46.16 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار مع هبوط العقود الآجلة أكثر من 10 بالمئة في عشر جلسات. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.4 بالمئة أو 1.72 دولار إلى 48.40 دولار للبرميل.

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