النفط يهبط بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية

هبطت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء بعدما كشف تقرير من الحكومة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين بما أجج مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها كبار المنتجين في العالم لم تسهم كثيرا في تصريف تخمة المعروض العالمي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 3.3 مليون برميل إلى 513 مليون برميل لتخالف تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضا قدره 3.5 مليون برميل، لاسيما بعد صدور بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس تشير لانخفاض أكبر في المخزونات. وارتفعت مخزونات البنزين على غير المتوقع أيضا في حين زادت الواردات وتراجعت الصادرات بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. وبحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 4.3 بالمئة أو 2.04 دولار إلى 46.16 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار مع هبوط العقود الآجلة أكثر من 10 بالمئة في عشر جلسات. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.4 بالمئة أو 1.72 دولار إلى 48.40 دولار للبرميل.