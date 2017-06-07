 سمو ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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سمو ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي
المناطق _واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الراهنة وتطوراتها في المنطقة.
وقد أشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة الفعّال في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.
وتطلع الجانبان إلى مزيدٍ من العمل لتوحيد جهود التحالف الدولي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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