 نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي يعقدان اجتماعًا مع أمير الكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي يعقدان اجتماعًا مع أمير الكويت

نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي يعقدان اجتماعًا مع أمير الكويت
المناطق _واس

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعًا في دبي اليوم مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
حضر الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
كما حضره الوفد المرافق لصاحب السمو أمير دولة الكويت معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح و أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو أمير الكويت و صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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