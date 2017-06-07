ملك البحرين : اخترنا على مدى تاريخنا التضامن مع المملكة للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش

أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين أن بلاده اختارت على مدى تاريخها التضامن مع المملكة العربية السعودية للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش والتسامح وحفظ الكيان وحسن الجوار.

وقال جلالته في تصريح صحفي لدى وصوله جدة اليوم:” يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية – حفظه الله – لبحث تطورات وأحداث المنطقة , ولتجديد شكرنا وتقديرنا على الدعم الذي تحظى به مملكة البحرين لحفظ أمنها واستقرارها على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية التي امتدت إلى فترة قد جاوزت عدة قرون من الزمان، كما مست تلك التدخلات أشقاءنا من الدول العربية والإسلامية والتي لم تترك لنا خياراً لحفظ أمن واستقرار دولنا إلا باتخاذ ما اتخذناه من إجراءات”.

وشدد جلالته على ضرورة أن تقوم القيادة القطرية بتصحيح مسار سياستها وأن تفي بالتعهدات التي سبق وأن التزمت بها لسد مداخل الفوضى والقضاء على كل الممارسات التي تهدف إلى زعزعت أمن دولنا وتهدد وحدة مجتمعاتنا وسلامة أوطاننا لتعود العلاقة كما كانت لخير أهلنا الأعزاء في قطر وللجميع .

وأضاف جلالته : ” لقد اختارت البحرين على مدى تاريخها التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش والتسامح وحفظ الكيان وحسن الجوار .