 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين
المناطق _واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم جلسة مباحثات في قصر السلام بجدة.
وجرى خلال الجلسة، بحث التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات الأحداث الإقليمية.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
كما حضرها من الجانب البحريني، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي الشيخ طلال بن محمد آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة.

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