 الفيصل يلتقي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الفيصل يلتقي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية

الفيصل يلتقي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية
المناطق _جدة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة ، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد القحطاني.
وقدم الأمير خالد الفيصل، التهنئة للقحطاني بمناسبة تعيينه مشرفا على فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة سائلا الله له التوفيق في مهام عمله .
واطلع سموه على جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة ، كما استعرض جهود الفرع في دمج الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الفرع والتي تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المراجعين.
من جهته قدم الدكتور القحطاني الشكر لأمير المنطقة سائلًا الله التوفيق لتحقيق النجاح بما يخدم قطاعين هامين هما العمل والتنمية الاجتماعية.

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