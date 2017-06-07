خلال فعاليات الخيمة الثقافية.. مركز الملك فهد الثقافي يكرم عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين

يكرم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض عددا من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية، وذلك خلال فعاليات “الخيمة الرمضانية” التي سيقيمها المركز يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وبين المشرف العام على المركز محمد السيف أن الشخصيات التي سيتم تكريمها ضمت الشاعر إبراهيم مفتاح والدكتور علي السلطان والمعلق زاهد قدسي (رحمه الله) والفنانة مريم الغامدي والفنان علي الهويريني والفنان يوسف الجراح والإعلامي جاسم العثمان البنعلي.

وبين السيف أن اختيار هذه الشخصيات للتكريم جاء لما قدمته للساحة الثقافية الفنية والإعلامية من أعمال وجهود على مدى عقود، مؤكدا أن المركز سينهج هذا النهج في جميع فعالياته تقديرا لكل من كان له بصمة في الثقافة .

يذكر أن فعالية “الخيمة الرمضانية” التي سيقيمها المركز نهاية الأسبوع الحالي ستتضمن إقامة معارض متنوعة وورش تدريبية ومسابقات فنية للأطفال وغيرها من البرامج الثقافية.