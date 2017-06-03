 نائب أمير منطقة عسير يستقبل محافظ ومشائخ وأعيان بيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة عسير يستقبل محافظ ومشائخ وأعيان بيشة

نائب أمير منطقة عسير يستقبل محافظ ومشائخ وأعيان بيشة
المناطق _عسير
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم في مكتبه بالأمارة ، محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وأهالي محافظة بيشة من المشائخ والأعيان الذين قدموا لتهنئة سموه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لأمير منطقة عسير.
ورفع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة باسمه واسم أهالي المحافظة التهنئة لسمو نائب أمير منطقة عسير، وقال: إن أهالي بيشة يرحبون بزيارتكم الميمونة للمحافظة، مشيراً إلى أن محافظة بيشة تمتلك مقومات كبيرة جعلت لها مكانة تاريخية وحضارية ونسعى من خلال توجيه سمو أمير المنطقة وتوجيهات سموكم الكريمة لأن تحقق نتائج رائدة في المجالات كافة.
كما تحدث معالي أمين عام مجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو عن محافظة بيشة بين الماضي والحاضر وما تمتلكه المحافظة من إرث تاريخي كبير مقدراً استماع سموه واهتمامه بتطلعات أهالي هذه المحافظة.
وفي نهاية اللقاء أكد سمو نائب أمير منطقة عسير على انه يسعى مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ في توزيع العمل التنموي ودعم مسيرة العمل التنموي في المنطقة ليشمل المحافظات، وقال الأمير منصور بن مقرن : إن الزيارة القادمة إلى محافظة بيشة سندرس من خلالها تطلعات أبناء المحافظة وأهاليها، مثمناً هذه الزيارة للمحافظ وأهالي المحافظة ومشائخها وأعيانها ومقدراً هذه المشاعر الطيبة.

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