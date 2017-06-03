شملت أمريكا، اليابان، الصين واستراليا مركز المركز سلمان لأبحاث الإعاقة يبتعث 135 معاقاً

بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لم يكتفي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالبحث عن مسببات الإعاقة والعلاج منها من خلال اعتماده على البحوث العلمية وشراكاته مع كبرى المراكز العالمية المتخصصة في هذا الجانب، بل امتد إلى نشاطه أكثر من ذلك بابتعاث أصحاب الإعاقة في نقلة نوعية كبيرة لهذه الشريحة.

وجاء برنامج “الابتعاث للأشخاص ذوي الإعاقة” والذي تبناه المركز إيماناً منه بقدرة هذه الشريحة على التميز والإبداع متى ما سنحت لها الفرصة ، خاصة وأنهم لديهم قابلية لتطوير أنفسهم وخدمة مجتمعهم، إضافة إلى مجهودات المركز لدمجهم مع المجتمع ومنحهم كافة حقوقهم.

وجاء ابتعاث أصحاب الإعاقة ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي وفي إطار الجهود التي يبذلها المركز لتفعيل نظام رعاية المعوقين في المملكة والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23/9/1421هـ.، والذي تنص إحدى فقراته على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل وبما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

واتفق المركز مع وزارة التعليم على توفير عدد من البعثات التعليمية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة إلى جانب ابتعاث آخرين للدراسة في مجالات مختلفة تخدم ذوي الإعاقة، وتم توزيع 100 بعثة على المراحل الدراسية (75%) لدرجة البكالوريوس، (20%) لدرجة الماجستير، (5%) لدرجة الدكتوراه، أما التخصصات فتمثلت في “العلوم الطبية والتطبيقية، الهندسة والحاسب الآلي، العلوم السياسية، تقنية المعلومات، المحاسبة، التعليم والتربية الخاصة، التجارة الإلكترونية، وتضمن الاتفاق مع وزارة التعليم اتاحة الابتعاث أيضاً في بعض التخصصات الأخرى.

وشملت الدول التي تم الابتعاث عليها “الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، استراليا، نيوزلنده، ماليزيا، الدول الأوروبية، اليابان”.

وبلغ عدد المبتعثين من المركز منذ العام 2010 وحتى 2015م، (135) مبتعثاً، 97 منهم تم ابتعاثهم إلى أمريكا، 30 إلى استراليا، 3 لبريطانيا، 4 مبتعثين إلى إيرلندا ومبتعث واحد لإيرلندا.

ومن بين الـ135 مبتعثاً نال 20 منهم درجة الماجستير و67 البكالوريوس، وأنهيت بعثة 12 فقط لأسباب تتعلق بعد قدرتهم على مواصلة الدراسة ، ويمثل إتاحة الفرص لذوي الإعاقة للابتعاث الخارجي نقلة كبيرة جداً في العناية بهذه الشريحة والتي كانت في وقت سابق تفتقد لأبسط حقوقها ، حتى جاء المركز ومكنها من نيل كافة الحقوق التي كفلتها لها الدولة.