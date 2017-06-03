 مهرجانات المأكولات الرمضانية .. تظاهرة رمضانية للمأكولات الملاوية التقليدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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مهرجانات المأكولات الرمضانية .. تظاهرة رمضانية للمأكولات الملاوية التقليدية

مهرجانات المأكولات الرمضانية .. تظاهرة رمضانية للمأكولات الملاوية التقليدية
المناطق _كوالالمبور _سعد عسيري

تقام في رمضان مهرجانات للمأكولات والحلويات بأشكالها وأنواعها وألوانها، يسمونها باللغة الملايوية (بازار رمضان) أي سوق رمضان، تقام هذه المهرجانات في كل مكان توجد فيه تجمعات سكنية.

وقبل الغروب بحوالي ساعتين تقريبًا يتسابق المسلمون إلى هذه المهرجانات لاختيار ما يحلو لهم من الأطعمة والمشروبات والحلويات، الجاهزة للأكل.

فتجد أنواعًا مختلفةً من الأطعمة والحلويات النادرة التي لا تظهر إلا في شهر رمضان المبارك واللحوم من الأبقار والأغنام والطيور والأسماك مطبوخة بطرق مختلفة، منها المشوية والمسلوقة بالبهارات والكاري، وتجد الحلويات أيضًا ألوانًا وأشكالاً، وتجد الكباب والشاورما والقطايف وعش الغراب وغيرها مطبوخةً على طريقة الدول الأخرى ولكنها مكيفة على الطريقة والذوق الماليزي.

هذا غير المأكولات والحلويات الملايوية التقليدية والمأخوذة من الهند والصين وأوروبا وغيرها، فسكان ماليزيا مكوَّنون من أجناس وأديان عدة، يحترمون بعضهم بعضًا ويشتركون في الأعياد والاحتفالات.

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