أصدر فرع وزارة العمل والخدمة الإجتماعية بمنطقة تبوك خارطة بعدد الجهات والجمعيات الأهلية بالمنطقة والبالغ عددها 59 جهة ، منها 11 لجنة تنمية إجتماعية و34 جمعية خيرية و9 جمعيات تخصصية و5 جهات تعاونية .

وسجلت مدينة تبوك الأعلى بين مدن ومحافظات المنطقة، حيث اشتملت على 15 جهة وجمعية خيرية فيما تحتضن محافظة الوجه 14 جمعية وجهة أهلية، فيما سجلت محافظة أملج 13 جمعية وجهات تعاونية وتخصصية ، كما سجلت محافظة ضباء 9 جمعيات ، و4 جمعيات بمحافظة تيماء ، و4 جمعيات في محافظتي البدع وحقل .

وتتفاوت تلك الجمعيات والجهات الأهلية في أنشطتها وبرامجها ما بين جمعيات عامة وجمعيات متخصصة تركز في برامجها وخدماتها على تخصص معين أو تخدم فئة خاصة، إضافة إلى الجمعيات التي تقدم خدمات عامة تلبي معظم الاحتياجات التي تقتضيها الحياة المعيشية اليومية والمتطلبات المختلفة للأسر والمستفيدين لتحقيق الأهداف التي انشأت من أجلها ، والمتمثلة في توظيف ما تلقاه من تبرعات ودعم من قبل الموسرين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات المختلفة لدى القطاع الخاص، حيث تعد هذه التبرعات المصدر الرئيسي لموارد الجمعيات الخيرية المالية التي تحقق من خلالها التوسع الرأسي والأفقي وتسهم في رفع المعاناة عن كثير من الأسر والأفراد المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات وبرامجها المدعومة والمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة.