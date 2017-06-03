خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها.

كما جرى التأكيد على حرص البلدين على مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب، وحرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة.