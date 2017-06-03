 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرع وزارة العمل والخدمة الإجتماعية بمنطقة تبوك خارطة بعدد الجهات والجمعيات الأهلية بالمنطقة مهرجانات المأكولات الرمضانية .. تظاهرة رمضانية للمأكولات الملاوية التقليدية شملت أمريكا، اليابان، الصين واستراليا مركز المركز سلمان لأبحاث الإعاقة يبتعث 135 معاقاً نائب أمير منطقة عسير يستقبل محافظ ومشائخ وأعيان بيشة خلال فعاليات الخيمة الثقافية.. مركز الملك فهد الثقافي يكرم عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين الفيصل يلتقي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين ملك البحرين : اخترنا على مدى تاريخنا التضامن مع المملكة للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي يعقدان اجتماعًا مع أمير الكويت سمو ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي النفط يهبط بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها.
كما جرى التأكيد على حرص البلدين على مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب، وحرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>