 مهاتير محمد يفكّر في تولّي رئاسة وزراء ماليزيا مرّة أخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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مهاتير محمد يفكّر في تولّي رئاسة وزراء ماليزيا مرّة أخرى

مهاتير محمد يفكّر في تولّي رئاسة وزراء ماليزيا مرّة أخرى
المناطق _ كوالالمبور _ سعد عسيري

قال رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد أنه سيفكر في تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى لفترة قصيرة، وذلك بشرط أن يكون هناك توافق من الجميع على توليه مقاليد الحكم.
وأضاف مهاتير رئيس حزب بربومي بيرساتو الماليزي، والبالغ من العمر 91 عاماً أن رئاسة الوزراء ستكون ممكنة إذا فازت المعارضة في الإنتخابات القادمة، كما شدد على تركيزه في قيادة المعارضة للفوز بالإنتخابات لخبرته الطويلة في خوضها.
وأوضح مهاتير خلال فترة حكمه أنه لم يسئ استخدام السلطة، بحيث أصبح أكثر قوة ونفوذ عام بعد عام لذلك تم انتخابي 5 مرات، يذكر أن الدكتور مهاتير وصل إلى طوكيو يوم أمس الثلاثاء للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ23 للقادة السياسيين الآسيويين ومستقبل آسيا.

يشار إلى أن مهاتير شغل منصبه لمدة 22 عام من الفترة 1981 حتى عام 2003.

 

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